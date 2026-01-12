Iranians tap Musk’s Starlink to skirt internet blackout sources say

Da internazionale.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni cittadini iraniani continuano a utilizzare il servizio internet satellitare Starlink di Elon Musk, nonostante le restrizioni nazionali. Questi utenti cercano di aggirare i blackout digitali imposti dal governo, mantenendo così l’accesso alle informazioni. La situazione evidenzia come le tecnologie satellitari possano offrire alternative per la connessione, anche in contesti di censura e limitazioni alle comunicazioni online.

By Supantha Mukherjee, Cassell Bryan-Low and Parisa HafeziJan 12 (Reuters) - Some Iranians are still using Elon Musk’s Starlink satellite internet service despite a natio. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

iranians tap musk8217s starlink to skirt internet blackout sources say

© Internazionale.it - Iranians tap Musk’s Starlink to skirt internet blackout, sources say

Leggi anche: Iran senza Internet, Trump d’accordo con Musk per l’uso di Starlink: ma i satelliti di Musk possono bypassare i blocchi del regime?

Leggi anche: Elon Musk vuole dare internet gratuito al Venezuela: l’annuncio di Starlink

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.