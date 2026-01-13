Gli studenti del Bordoni hanno deciso di abbandonare le lezioni a causa della temperatura in aula, che si aggira intorno ai 18 gradi. Dopo aver sopportato il disagio per diversi giorni, hanno scelto di interrompere le attività scolastiche e tornare a casa, evidenziando le condizioni ambientali non ottimali per lo studio. La vicenda evidenzia le difficoltà legate alla gestione degli ambienti scolastici e alla qualità degli spazi destinati all’apprendimento.

Pavia, 13 gennaio 2026 – Nei giorni scorsi hanno pazientato e sono rimasti in classe indossando i giubbotti, ma questa mattina, 13 gennaio, non hanno più resistito e sono tornati a casa. Gli studenti dell’ istituto tecnico economico “Bordoni” hanno deciso di scioperare contro gli spazi scolastici troppo freddi. Scuole gelate, si scalda la protesta. A Zogno striscioni e fumogeni: “Fa più freddo dentro che fuori” Secondo i ragazzi, quando le temperature esterne erano ancora più rigide di oggi, nei corridoi e in diverse aule non si sarebbero superati i 18 gradi. La dirigenza non concorda con questa rilevazione, ma gli studenti non hanno voluto sentire ragioni anche pensando al personale Ata che fin dalla ripresa delle lezioni dopo la pausa invernale, non è riuscito a togliersi il giubbotto a scuola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In aula ci sono solo 18 gradi: gli studenti del Bordoni scioperano e tornano a casa

