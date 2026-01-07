Dieci gradi in aula | protesta degli studenti al Bonfantini

Gli studenti dell'istituto Bonfantini di Vignale hanno manifestato questa mattina a causa delle basse temperature in aula, raggiunte dai dieci gradi. La causa del freddo è il malfunzionamento di una pompa che ha provocato l'interruzione del riscaldamento. La situazione ha coinvolto studenti, insegnanti e personale scolastico, che hanno deciso di protestare per evidenziare le criticità legate alla gestione dell'impianto termico.

Il freddo in aula ha portato gli studenti dell'istituto Bonfantini di Vignale fuori dalle classi.Questa mattina, mercoledì 7 gennaio, al ritorno dalle vacanze, studenti, insegnanti e personale scolastico hanno trovato la scuola al freddo: la colpa sarebbe di una pompa che è andata in blocco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

