Temperature polari in aula gli studenti protestano e tornano a casa

Il malfunzionamento del riscaldamento in alcune aule ha portato gli studenti dell’istituto Kennedy di Pordenone a protestare e abbandonare le lezioni. La classe, esposta a temperature molto basse da dicembre, ha deciso di tornare a casa per motivi di sicurezza e benessere. La situazione evidenzia le difficoltà legate al riscaldamento scolastico e la necessità di interventi tempestivi per garantire ambienti adeguati agli studenti.

Il riscaldamento in classe non funziona e gli studenti decidono di tornare a casa. È successo nella mattina del 12 gennaio all'istituto Kennedy di Pordenone, dove una classe prima è esposta da dicembre a temperature estreme. Secondo quanto ha raccontato a PordenoneToday il padre di uno studente. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Temperature in aumento, geni in movimento: cosa accade agli orsi polari Leggi anche: Attese temperature polari e tanto ghiaccio, scatta l'allerta "gialla" della Protezione civile Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Gelo nelle aule al rientro dalle vacanze: scoppia la protesta nelle scuole superiori di Frosinone; Studenti ancora al freddo: proteste anche al Rodarino e al classico di via Baldanzi; Scuole al gelo, studenti protestano; Terni: studente e spacciatore. Arrestato albanese di 23 anni con cocaina. Scuole al gelo, studenti protestano - Venerdì 9 gennaio, diverse scuole hanno vissuto momenti di tensione: Molti ragazzi hanno segnalato l'impossibilità di tenere in mano la penna ... polesine24.it

Meucci, gli studenti del serale non ce la fanno più, “in aula si gela” - Abbiamo fatto numerose segnalazioni a docenti, personale Ata e al responsabile del serale ma loro hanno ... temponews.it

ASD SAN MARCO. . ECCO A VOI GLI HIGHLIGHTS DELL'IMMENSO CUORE CELESTE GRANATA CIRO IANNACONE NEMMENO LE TEMPERATURE POLARI HANNO FRENATO CIRO. SEMPLICEMENTE GRAZIE - facebook.com facebook

Parliamo di un'abitudine domestica che per molti è un'ossessione. Anche con temperature polari. Come praticarla nel modo corretto Ce lo spiegano un microbiologo e un'esperta di ambiente x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.