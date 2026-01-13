In Abruzzo esistono luoghi dove i dolci conservano tradizioni antiche, raccontando storie di tempi passati. Qui, il valore del tempo si misura nel modo di vivere, di gustare e di aspettare, lontano dalla frenesia dei social media. Un territorio che invita a riscoprire un ritmo più lento e autentico, dove la cultura culinaria si tramanda di generazione in generazione, mantenendo viva l’essenza della regione.

In Abruzzo il tempo non è mai stato scandito dalle lancette ma da un modo di fare, di mangiare e di aspettare. A Loreto Aprutino, borgo collinare in provincia di Pescara, questo tempo prende forma dietro il banco di Pasticceria Emiliana, insegna familiare che dal 1978 è diventata un riferimento quotidiano per chi cerca dolci che non inseguono le mode, ma una memoria condivisa. L’Abruzzo, rimasto ai margini delle grandi urbanizzazioni e dei flussi turistici più invasivi, ha potuto conservare uno stile alimentare fatto di semplicità e rigore. Qui la qualità non è mai stata un lusso, ma semplice normalità. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - In Abruzzo c’è un luogo dove i dolci raccontano il tempo, senza stare su Instagram

Leggi anche: Casa non è sempre un luogo sicuro: in Abruzzo un anziano su 6 coinvolto in incidenti domestici

Leggi anche: Un luogo senza tempo per un artista eterno: Riccardo Cocciante in concerto a Egnazia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Conosciamo le imprese del nostro territorio Confindustria Abruzzo Medio Adriatico è un network strategico di imprese, un luogo di incontro, confronto e crescita. Per favorire la conoscenza reciproca dei soci, vi presentiamo 10 aziende, 10 realtà del territorio, - facebook.com facebook