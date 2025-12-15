Un luogo senza tempo per un artista eterno | Riccardo Cocciante in concerto a Egnazia

Il 23 agosto 2026 il Parco Archeologico di Egnazia a Fasano ospiterà il concerto di Riccardo Cocciante, offrendo un'occasione unica di vivere la musica in un ambiente suggestivo e senza tempo. Un evento imperdibile che arricchirà l'estate 2026 con la presenza di uno dei grandi artisti italiani, in un luogo di grande fascino storico e culturale.

© Brindisireport.it - Un luogo senza tempo per un artista eterno: Riccardo Cocciante in concerto a Egnazia FASANO – Il Comune di Fasano è lieto di annunciare un appuntamento musicale di altissimo livello che illuminerà l'estate 2026: Riccardo Cocciante – Live in Concert si terrà il prossimo 23 agosto 2026 nella cornice mozzafiato del Parco Archeologico di Egnazia.L'evento si inserisce nell'ambito. Brindisireport.it VICODE – Un viaggio tra storie, arte e bellezza senza tempo Un luogo senza tempo per un artista eterno: Riccardo Cocciante in concerto a Egnazia - Fasano – Il Comune di Fasano è lieto di annunciare un appuntamento musicale di altissimo livello che illuminerà l'estate 2026: Riccardo ... osservatoriooggi.it

Lucio Corsi a Che tempo che fa: musica, arte e Natale - Lucio Corsi ospite a Che Tempo Che Fa racconta l’Abbazia di San Galgano, il disco live e una riflessione intima su Natale e tempo che passa. msn.com

Siracusa è un viaggio nel tempo… qual è il luogo che ti ha lasciato senza parole Condividilo qui sotto! - facebook.com facebook