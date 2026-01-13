Imperia cade dal balcone per sfuggire al marito Il giudice | Si prostituiva non è femminicidio

A Imperia, un episodio di violenza domestica ha portato alla riqualificazione giuridica dell’accaduto. Il giudice ha qualificato l’evento come tentato omicidio, escludendo l’ipotesi di femminicidio, dopo che una donna di 44 anni è caduta dal balcone nel tentativo di sfuggire a un’aggressione del marito. La vicenda evidenzia le dinamiche complesse di violenza di genere e le valutazioni legali correlate.

(Adnkronos) – Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Imperia Massimiliano Botti ha riqualificato, passando da femminicidio a tentato omicidio, l'aggressione a colpi di forbici e coltello di un 65enne di Ventimiglia ai danni della moglie, 44 anni, brasiliana, poi precipitata dal terrazzo nel tentativo di sfuggire alla furia del marito.

Imperia, donna caduta dal balcone, gip: "Moglie si prostituiva, quindi reato tentato dal marito cambia da femminicidio ad assassinio" - Giudice modifica accusa, in quanto verrebbero meno i presupposti fondativi del nuovo reato specifico approvato di recente dalle Camere

Assalita dal marito, si butta dal balcone - Per sfuggire alla violenza del marito, che l'avrebbe accoltellata, si è lanciata dal balcone di casa a Ventimiglia in provincia di Imperia.

