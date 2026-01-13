La moglie precipita dal balcone per sfuggire al marito violento Il giudice | Si prostituiva non è femminicidio

Un incidente drammatico si è verificato a Ventimiglia, dove una donna è precipitata dal balcone nel tentativo di sfuggire a una situazione di violenza domestica. Il marito, 65 anni, è stato arrestato e si trova in carcere, considerato potenzialmente pericoloso. La vicenda ha suscitato attenzione sulle dinamiche di violenza e sulle interpretazioni giudiziarie, con il giudice che ha escluso il reato di femminicidio, qualificando l’episodio in modo diverso.

Ventimiglia (Imperia) – L’aggressione con forbici e taglierino, la fuga della moglie sul balcone, la donna che nel disperato tentativo di salvarsi precipita e viene ricoverata in ospedale in condizioni gravissime: il marito, un 65enne, deve restare in carcere perché “potrebbe commettere altri delitti della stessa specie”. Ma il comportamento dell’uomo, secondo il giudice per le indagini preliminari di Imperia Massimiliamo Botti, non si configura come un tentato femminicidio, bensì tentato omicidio. Tra gli altri motivi c’è questo: “L'indagato ha riferito agli operatori della polizia giudiziaria di aver aggredito la moglie poiché aveva scoperto che quest'ultima si prostituiva” e, almeno al momento, “non risulta in alcun modo che la lite da cui è scaturita l'aggressione fosse determinata dall'odio discriminatorio nei confronti della moglie o da un'ossessiva volontà di controllo o dominio”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La moglie precipita dal balcone per sfuggire al marito violento. Il giudice: “Si prostituiva, non è femminicidio” Leggi anche: Si getta dal balcone per scappare dal marito che vuole ucciderla. Il giudice: “Si prostituiva, non è femminicidio” Leggi anche: Cerca di uccidere la moglie, che per fuggire cade dal balcone. Per il giudice non è femminicidio: "Aveva scoperto che si prostituiva" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La moglie precipita dal balcone per sfuggire al marito violento. Il giudice: “Si prostituiva, non è femminicidio” - Il caso a Ventimiglia (Imperia), la vittima è una 44enne brasiliana: aggredita con forbici e taglierino, ricoverata in terapia intensiva. quotidiano.net

