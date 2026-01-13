Ilaria Galassi | Con la blefaroplastica sono rinata | VIDEO

Ilaria Galassi condivide la sua esperienza di blefaroplastica, un intervento volto a migliorare l’aspetto delle palpebre. In un video, l’opinionista evidenzia come questa scelta abbia influito positivamente sulla sua vita, nonostante le critiche ricevute. L’articolo esplora il suo percorso, sottolineando l’importanza di affrontare la propria immagine con sincerità e senza timori.

Ilaria Galassi si racconta dopo l'intervento di chirurgia estetica: "Per me era un disagio" - La ex ragazza di Non è la Rai ha raccontato a La Volta Buona la sua esperienza e risposto alle critiche ricevute ... today.it

Ilaria Galassi: “Attaccata sui social dopo la blefaroplastica”/ “Era un mio disagio, ora sto benissimo!” - Ilaria Galassi e il ricorso alla chirurgia estetica: la showgirl ha raccontato a La Volta Buona delle offese ricevute sui social. ilsussidiario.net

Ilaria Galassi intervistata dal magazine VPocket - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.