Ilaria Galassi | Con la blefaroplastica sono rinata | VIDEO
Ilaria Galassi condivide la sua esperienza di blefaroplastica, un intervento volto a migliorare l’aspetto delle palpebre. In un video, l’opinionista evidenzia come questa scelta abbia influito positivamente sulla sua vita, nonostante le critiche ricevute. L’articolo esplora il suo percorso, sottolineando l’importanza di affrontare la propria immagine con sincerità e senza timori.
Senza paura Ilaria Galassi ammette di essersi sottoposta ad un intervento di blefaroplastica per eliminare "la palpebra calante", anche se ciò l'ha portata ad essere oggetto di critiche L'articolo Ilaria Galassi: “Con la blefaroplastica sono rinata” VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
