Cosa ho fatto Ilaria Galassi l’annuncio-video per il pubblico e tutti notano i suoi occhi

Ilaria Galassi, ex ragazza di Non è la Rai, torna a fare notizia con un video annunciato sui social. A 49 anni, la sua comunicazione diretta ai fan ha catturato l’attenzione, suscitando curiosità e interesse. Un ritorno inatteso che ha acceso i riflettori sulla sua figura, mantenendo vivo il legame con il pubblico attraverso un messaggio speciale.

Annuncio a sorpresa da parte di Ilaria Galassi. L’ex ragazza di Non è la Rai, oggi 49enne, è tornata a far parlare di sé con un messaggio social inatteso rivolto ai suoi fan, con cui mantiene un rapporto diretto. La sua ultima esperienza televisiva risale a un anno fa, quando partecipò al Grande Fratello insieme a due ex colleghe storiche del programma: Pamela Petrarolo, oggi ancora attiva nello spettacolo, ed Eleonora Cecere, che ha scelto una vita più riservata. Il nuovo video condiviso da Ilaria ha attirato subito l’attenzione: la showgirl è apparsa in primo piano con alcuni segni sul volto, spiegando ai follower in modo semplice e diretto quanto stava accadendo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

''Ho tolto i punti'': l’ex Non è la Rai Ilaria Galassi si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica, ecco quale - L’ex volto di Non è la Rai Ilaria Galassi si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica. Da gossip.it