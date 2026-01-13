Il rogo di Crans-Montana Slitta l’autopsia su Tamburi Venerdì incarico ai periti

L’autopsia su Giovanni Tamburi, il diciassettenne tra le vittime del incendio di Crans-Montana, è stata rinviata. L’incarico ai periti è previsto per venerdì, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause del rogo avvenuto a Capodanno. Restano da approfondire i dettagli sulla tragedia che ha coinvolto anche altri giovani.

È slittata l’autopsia sulla salma di Giovanni Tamburi, il 16enne bolognese tra le vittime del rogo di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. L’esame autoptico, che avrebbe dovuto svolgersi ieri, disposta dalla Procura di Bologna (guidata da Paolo Guido) su delega di quella romana, è stato rinviato ai prossimi giorni: a quanto si apprende il conferimento dell’autopsia dovrebbe essere probabilmente venerdì, ad eseguirlo sarà il medico legale Paolo Fais. Il funerale di Tamburi è stato celebrato mercoledì scorso, ma due giorni dopo la salma è stata riesumata su ordine della magistratura. Lo spostamento dell’autopsia sarebbe dovuto al fatto che se i gestori del locale ‘Le Constellation’ dovessero essere indagati bisognerà capire come procedere, coinvolgendoli per esempio con avvisi di garanzia per dare loro modo di partecipare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

