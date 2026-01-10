Strage di Crans-Montana il 19 gennaio l’incarico per l’autopsia su Emanuele Galeppini

Il 19 gennaio, presso Crans-Montana, sarà eseguita l’autopsia su Emanuele Galeppini, su incarico della Procura di Roma. I pm genovesi hanno affidato l’esame al medico legale Francesco Ventura, per approfondire le cause del decesso. L’esame si inserisce nelle indagini in corso sulla vicenda, al fine di chiarire le circostanze e raccogliere elementi utili alle indagini.

Su incarico della Procura di Roma, i pm genovesi affideranno l'esame al medico legale Francesco Ventura. L'Italia ha chiesto alla Svizzera l'elenco degli indagati: potrebbero essere iscritti anche dalle autorità italiane.

Genova, il 20 gennaio l'autopsia sul corpo di Emanuele #cransmontana #shortnews

A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli https://shorturl.at/jG7AR - facebook.com facebook

Strage Crans-Montana, parla la vicesindaca: «Ammettiamo di non aver fatto i controlli, ma non ci dimettiamo». Le scuse alle vittime x.com

