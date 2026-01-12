Forse venerdì l’incarico per l’autopsia di Giovanni Tamburi
Venerdì potrebbe essere assegnato l’incarico per l’autopsia di Giovanni Tamburi, il giovane bolognese deceduto nel incendio del locale “Le Constellation” a Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. L’esame sarà fondamentale per chiarire le cause del decesso e proseguire le indagini sulla tragedia.
Venerdì potrebbe essere conferito l’incarico per l’autopsia sul corpo di Giovanni Tamburi, il sedicenne bolognese morto nel rogo del locale “Le Constellation” di Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno. Lo rende noto la Dire. A svolgere gli accertamenti sarà il medico legale Paolo Fais. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
