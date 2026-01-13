Il riconoscimento su segnalazione dei bambini | È un campione garbato nella vita e in campo A Modric il Premio della Gentilezza
Luka Modric ha ricevuto il Premio “Costruiamo Gentilezza nello sport” per il suo comportamento rispettoso e cordiale. L’onorificenza, consegnata da Gaia Simonetti di USSI Toscana, sottolinea l’importanza dei valori di gentilezza e rispetto nel mondo dello sport. Il riconoscimento, assegnato a pochi giorni dal match Fiorentina-Milan, evidenzia l’esempio positivo di un campione che si distingue anche fuori dal campo.
Il Premio “Costruiamo Gentilezza nello sport“ è stato assegnato Luka Modric. A consegnarlo al centrocampista rossonero e Pallone d’Oro, alla vigilia del match Fiorentina-Milan, è stata Gaia Simonetti, responsabile progetti speciali di USSI Toscana (Gruppo Giornalisti Sportivi) e ambasciatrice di “Costruiamo Gentilezza“. A segnalare il fuoriclasse croato del Milan come meritevole del riconoscimento sono stati i bambini e le bambine che lo hanno definito un "campione gentile nella vita e in campo". Il simbolo del Premio è una maglia disegnata dai bambini che diventa una sorta di investitura ad ambasciatore di gentilezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
