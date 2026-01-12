Il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport è stato conferito a Luka Modri?, riconoscimento assegnato poco prima della partita al Franchi. Questo premio mira a valorizzare i valori di rispetto, fair play e solidarietà nel mondo dello sport. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e riconoscimento, sottolineando l'importanza di questi principi anche in ambito sportivo.

Il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport è stato assegnato a Luka Modri?, premiato poche ore prima della gara del Franchi. La consegna è avvenuta alla presenza della giornalista Gaia Simonetti, responsabile dei progetti speciali di USSI Toscana e ambasciatrice dell’iniziativa. A indicare Modri? come destinatario del riconoscimento sono stati bambini e bambine, che lo hanno definito un “campione gentile nella vita e in campo”. Il simbolo del premio è una maglia disegnata dai più piccoli, diventata investitura ufficiale ad ambasciatore di gentilezza. Il premio, nato nell’autunno 2022, trae ispirazione da un gesto di solidarietà del portiere Guglielmo Vicario e in tre anni ha attraversato l’Italia, coinvolgendo oltre 30 protagonisti dello sport. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Premio Costruiamo Gentilezza a Modri?: riconoscimento speciale al Franchi

Leggi anche: Nasce il “Premio all’Empatia e alla Gentilezza”: un riconoscimento per chi costruisce ponti umani nella società

Leggi anche: Grande successo per il 1^ “Premio all’Empatia e alla Gentilezza”: un riconoscimento per chi costruisce ponti umani nella società

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Calcio news: le ultime notizie sul mondo del calcio; IL RICONOSCIMENTO - A Modric il premio Costruiamo Gentilezza nello sport.

A Luka Modric il premio "Costruiamo Gentilezza nello sport" - FIRENZE (ITALPRESS) – Il Premio Costruiamo Gentilezza nello sport è stato assegnato Luka Modric. milannews.it