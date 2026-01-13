il regime vuole negoziare

Il regime iraniano ha avviato un dialogo con gli Stati Uniti, secondo quanto riportato da Axios. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe contattato l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, con l’obiettivo di evitare un intervento diretto e di guadagnare tempo in vista di eventuali decisioni future dell’amministrazione Trump. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le parti cercano di trovare un punto di incontro.

di Lorenzo Mantiglioni ROMA Il regime degli Ayatollah cerca un dialogo con gli Stati Uniti. Secondo Axios, infatti, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi si è messo in contatto con l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, per provare a evitare un intervento diretto degli Stati Uniti o, quantomeno, per guadagnare qualche giorno prima che Donald Trump sciolga le ultime riserve. "Siamo pronti sia alla guerra – ha detto Araghchi – sia al dialogo. I negoziati però devono essere equi, con pari diritti e basati sul rispetto reciproco". Un dialogo che pure Washington potrebbe avviare, tanto che non è escluso un possibile incontro nei prossimi giorni tra rappresentanti dei due Paesi, anche se secondo il Telegraph gli Stati Uniti starebbero preparando una serie di attacchi informatici contro la Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

