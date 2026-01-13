Il punto dei Vigili del fuoco | 23 verifiche tutte in città tra scuole ed edifici pubblici

I Vigili del fuoco di Forlì hanno completato 23 verifiche, tutte all’interno della città, coinvolgendo scuole ed edifici pubblici. Nessuna ispezione è stata svolta nelle aree limitrofe. Questi controlli sono finalizzati a garantire la sicurezza degli ambienti pubblici e delle strutture scolastiche, contribuendo alla prevenzione di eventuali rischi.

Sono 23 le verifiche effettuate dai Vigili del fuoco, tutte a Forlì e nessuna nei territori limitrofi. I controlli del personale del 115 hanno interessato in gran parte scuole ed edifici pubblici. Sono state riscontrate solo crepe superficiali. Non ci sono inagibilità. Diverse le chiamate dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Terremoto in Irpinia, oggi le verifiche dei vigili del fuoco su edifici pubblici e privati: “Nessun danno” Leggi anche: Vigili del Fuoco di Avellino, via ai controlli post-sisma a edifici pubblici e privati La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Auto sbanda nella notte: tre giovani feriti. Una Punto ribaltata all’ingresso della tangenziale; Crans-Montana, tornano salme vittime italiane. Venerdì la messa a Roma; Salento, pauroso incidente dopo il lavoro: si ribalta con l'auto, i vigili del fuoco tagliano il tetto e lo salvano; Campagnola espugna Forlì. Maltempo, 23 interventi dei Vigili del Fuoco in provincia di Messina - Dalle prime ore di questa mattina, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati su tutto il territorio ... 98zero.com

Bistocchi, vigili del fuoco punto di riferimento della comunità - "Un grande ringraziamento agli uomini del Corpo dei vigili del fuoco, che oggi celebrano la Festa del Patrono, Santa Barbara. ansa.it

Maltempo in Calabria, i Vigili del Fuoco fanno il punto: 221 interventi nella giornata di ieri - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.