Terremoto in Irpinia oggi le verifiche dei vigili del fuoco su edifici pubblici e privati | Nessun danno

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, lunedì 27 ottobre, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino hanno effettuato le prime verifiche su edifici pubblici e privati, dopo le scosse di terremoto che hanno colpito l'Irpinia nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

