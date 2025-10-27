Vigili del Fuoco di Avellino via ai controlli post-sisma a edifici pubblici e privati

I Vigili del Fuoco di Avellino, a causa delle scosse sismiche registrate negli ultimi giorni in diversi comuni della provincia, sono impegnati in una serie di verifiche tecniche e attività di monitoraggio del territorio.Le scosse, con magnitudo compresa tra 3.0 e 4.0, sono state avvertite. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Donna cade in dirupo per 10 metri, salvata da vigili fuoco. L'incidente nel casertano, l'escursionista era su un sentiero #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

$CONAPORICORDA Maurizio Berardinucci – 26 Ottobre 2013 $VigilidelFuoco $PescaraMaurizio morì nell’ottobre 2013 per le ferite riportate nell’intervento di soccorso, tre mesi prima, a Città Sant’Angelo per l’esplosione di una fabbrica di fuochi pirotecnici - X Vai su X

Terremoto ad Avellino, i Vigili del fuoco interrompono lo spettacolo di Massimo Ranieri - Dopo la scossa di magnitudo 4 che ha interessato l'Irpinia nella serata di sabato 25 ottobre, il concerto di Ranieri al Teatro Carlo Gesualdo è stato sospeso e gli spettatori sono stati fatti uscire i ... Da rainews.it

Solofra, due auto in fiamme in Via San Andrea: sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco - Poco dopo i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sul posto, in via Sant’Andrea Apostolo ... Si legge su irpinianews.it

Incendio ad Avellino, a fuoco due auto: intervenuti i vigili del fuoco - Nella serata di oggi, martedì 21 ottobre 2025, intorno alle ore 22:00, i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Solofra, in via Sant’Andrea Apostolo, a seguito ... Da msn.com