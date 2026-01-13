Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) è un indicatore chiave per il mercato energetico italiano. In questa pagina si presenta l’andamento aggiornato al 13 gennaio 2026, con le variazioni orarie più recenti. Un’analisi chiara e precisa del prezzo del PUN permette di comprendere meglio le dinamiche del settore e le eventuali fluttuazioni di mercato.

L’andamento del PUN energia elettrica – Prezzo aggiornato al 13 Gennaio 2026 Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 13 Gennaio 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1357 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (12 Gennaio 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,1132 €kWh (alle ore 4), mentre il massimo ha raggiunto 0,1631 €kWh (alle ore 19). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e del primo mattino (in particolare tra l’1 e le 6), mentre le fasce orarie più costose si sono concentrate tra le 18 e le 20, confermando la tendenza tipica di picco serale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Leggi anche: Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Leggi anche: Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Giovedì 8 gennaio 2026; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 7 gennaio 2026; Le offerte gas di gennaio 2026 a confronto; Energia all'ingrosso: ecco i prezzi aggiornati a gennaio 2026.

Prezzo gas al metro cubo oggi - Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. quifinanza.it