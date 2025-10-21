Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 21 Ottobre 2025 si attesta a 0,1289 €kWh. Analizzando la giornata precedente, il 20 Ottobre 2025, si osserva una significativa variabilità oraria: il prezzo minimo registrato è stato di 0,1008 €kWh (alle ore 3), mentre il massimo ha raggiunto 0,1621 €kWh (alle ore 9). Le ore più economiche della giornata sono state quelle notturne e della prima mattina (tra le 2 e le 6), mentre le fasce più costose si sono concentrate tra le 9 e le 10 e tra le 19 e le 20, riflettendo i picchi di domanda tipici delle ore diurne e serali. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 21102025 0,1289 +0,0063 20102025 0,1226 +0,0202 19102025 0,1024 -0,0093 18102025 0,1117 -0,0051 17102025 0,1169 -0,0049 16102025 0,1218 -0,0026 15102025 0,1268 +0,0026 14102025 0,1242 +0,0005 13102025 0,1237 +0,0180 12102025 0,1058 +0,0047 11102025 0,1010 -0,0192 10102025 0,1202 -0,0061 09102025 0,1263 +0,0117 08102025 0,1145 +0,0019 07102025 0,1126 +0,0153 06102025 0,0973 +0,0196 05102025 0,0777 -0,0198 04102025 0,0976 +0,0014 03102025 0,0961 -0,0083 02102025 0,1044 -0,0127 01102025 0,1172 +0,0050 30092025 0,1122 +0,0034 29092025 0,1088 +0,0168 28092025 0,0920 -0,0143 27092025 0,1064 -0,0030 26092025 0,1094 +0,0032 25092025 0,1062 -0,0081 24092025 0,1143 -0,0019 23092025 0,1162 +0,0000 22092025 0,1162 +0,0166 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Ottobre 2025 0,1118 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1351 Novembre 2024 0,1309 Ottobre 2024 0,1215 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

