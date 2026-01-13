A Monza, si prosegue con l’indagine riguardo allo sfregio subito durante la notte di Capodanno a uno dei quattro leoni in marmo che decorano il Ponte dei Leoni. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le autorità cercano di fare chiarezza sull’accaduto. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con l’obiettivo di individuare eventuali responsabili e preservare il patrimonio storico della città.

Monza non archivia facilmente lo sfregio inferto nella notte di Capodanno a uno dei quattro leoni in marmo che sorvegliano lo storico Ponte dei Leoni. Un gesto grave, documentato da un video circolato in rete, che mostra l’esplosione di uno o più petardi collocati all’interno del muso della scultura. Un atto che ha suscitato indignazione e scatenato un acceso dibattito cittadino sull’efficacia e sulla tempestività della risposta istituzionale. A intervenire con decisione è il sindaco Paolo Pilotto, che ha scelto i social per fare chiarezza su quanto fatto finora dall’amministrazione e dalle autorità competenti, respingendo al mittente le accuse di inerzia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Ponte dei Leoni sfregiato: "Indagine tempestiva"

Leggi anche: Ponte dei Leoni sfregiato, è caccia ai vandali

Leggi anche: Chi sono i ragazzi che hanno "spaccato" il muso alla statua del ponte dei leoni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il Ponte dei Leoni sfregiato: Indagine tempestiva; Ponte dei leoni vandalizzato, il sindaco di Monza risponde sui social: «Molti pensano di sapere tutto»; Monza, Ponte dei Leoni sfregiato: prime perquisizioni all’alba. Identificati alcuni responsabili; Ponte dei Leoni sfregiato: la Polizia Locale a caccia dei responsabili.

Il Ponte dei Leoni sfregiato: "Indagine tempestiva" - Il post sui social: sembra che molte persone parlino come se sapessero tutto. ilgiorno.it