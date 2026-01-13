Il Pd è diviso pure sul referendum Picierno | Non lasciare alla destra bandiere delle riforme

A pochi mesi dal referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, il Consiglio dei ministri ha fissato le date per le consultazioni, previste per il 22 e 23 marzo 2026. Il dibattito politico è ancora aperto, con divisioni all’interno del Partito Democratico e diverse opinioni sul ruolo delle riforme. La discussione coinvolge soprattutto le implicazioni per il futuro del sistema giudiziario e la definizione delle responsabilità politiche.

