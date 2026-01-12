Referendum | Picierno ' non lasciare a destre bandiera garanzie e riforme'

Il referendum rappresenta un momento importante di confronto sulla riforma del sistema giudiziario italiano. Picierno sottolinea l’importanza di evitare che le questioni di garanzia e giustizialismo siano strumentalizzate politicamente, affinché le riforme possano essere approvate nell’interesse di un sistema più equo e funzionale. È fondamentale mantenere un dibattito serio e concreto, lontano da strumentalizzazioni ideologiche, per garantire stabilità e progresso.

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Oggi più che mai occorre uscire dalla tenaglia ideologica che soffoca il dibattito italiano: quella tra garantismo e giustizialismo. Due parole che troppo spesso diventano etichette tribali, usate per scomunicare l'avversario invece che per costruire una giustizia più credibile, più equilibrata, più efficace. Leonardo Sciascia lo diceva con una lucidità che ci parla ancora oggi: 'Mi ripugna quando mi sento dire che sono un garantista. Io non sono un garantista: sono uno che crede nel diritto, che crede nella giustizia'. Ecco il punto: non si tratta di difendere una categoria, né di alimentare uno scontro ideologico permanente.

#Referendum2026 #Referendum #ReferendumGiustizia #VotaNo #IoVotoNo #Picierno d'accordo con #Meloni anche su questo voterà Si. x.com

Stefano Ceccanti, ex deputato del Partito democratico, considerato un “costituzionalista” di riferimento dei dem, dice sì alla separazione delle carriere e smonta la tesi dell’Anm sul referendum: “Nessuna norma prevede giudici subalterni alla politica”. - facebook.com facebook

