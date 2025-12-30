Referendum verso la stretta last minute sul voto all’estero | passa l’odg della destra alla manovra Il Pd | È antidemocratico

Il governo ha approvato un’ulteriore restrizione per il voto degli italiani all’estero, eliminando la possibilità di inviare le schede per posta e rendendo i consolati e le ambasciate i nuovi seggi. La decisione, sostenuta dalla destra, ha suscitato critiche da parte del Pd, che la definisce antidemocratica. Questa misura rappresenta un cambiamento significativo nel processo di voto degli italiani residenti all’estero.

Niente più schede inviate per posta, ma solo depositate in presenza nelle ambasciate e nei consolati, trasformati per l'occasione in seggi elettorali. Si fa concreto il piano di limitare il voto degli italiani all'estero al referendum sulla riforma Nordio: un'altra mossa pensata dalla maggioranza per anticipare la data delle urne, con l'ulteriore effetto – senza dubbio non sgradito – di ridurre il peso elettorale di un bacino considerato tendente al No. Nella notte tra lunedì e martedì, durante l'esame della manovra alla Camera, il governo ha accolto un ordine del giorno del centrodestra che lo impegna a "valutare la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni normative nel sistema di voto all'estero", consentendo di esprimerlo solo "presso le sezioni elettorali appositamente istituite nelle ambasciate e nei consolati italiani nel mondo".

