Guido d’Arezzo | l’addio di Cinatti Pronto il nuovo incarico a Pistoia

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi mesi dalla conclusione del mandato, Lorenzo Cinatti (nella foto) si avvia a chiudere la sua esperienza alla guida della Fondazione Guido d’Arezzo. In accordo con il sindaco e presidente della Fondazione, Alessandro Ghinelli, Cinatti resterà in carica fino al 14 febbraio portando a termine un percorso iniziato nel marzo 2021. Cinque anni, segnati da una crescita costante dell’ente culturale. Parallelamente, Cinatti proseguirà il proprio impegno come direttore generale della Fondazione Teatri di Pistoia, centro di produzione teatrale riconosciuto dal ministero della Cultura ed ente di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo, incarico ottenuto attraverso bando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

