SACE Marco Antonelli nuovo Chief Human Resources Officer
SACE, Export Credit Agency italiana, ha annunciato la nomina di Marco Antonelli come nuovo Chief Human Resources Officer. L’agenzia partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze ha scelto di affidare all’avvocato la guida delle Risorse Umane. Antonelli, infatti, vanta una lunga esperienza nel campo. Ha ricoperto fino al 2023 il ruolo di Global Head of People Development in Allianz Trade. Dal 2010 è stato Direttore Risorse Umane per i Paesi del Mediterraneo, Africa e Medio Oriente. In precedenza ha lavorato per multinazionali come la farmaceutica Bristol-Myers Squibb. Ora, da Chief Human Resources Officer, risponderà direttamente a Michele Pignotti, il Ceo di SACE. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Marco Antonelli è il nuovo Chief Human Resources Officer di Sace - Laureato in Giurisprudenza alla Sapienza, avvocato, ha maturato trent'anni di esperienza alla guida delle Risorse umane in ambito sia assicurativo che industriale
