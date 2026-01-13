Il Nord Europa rallenta sulla scuola digitale | il vero coraggio è fermarsi

Negli ultimi mesi, alcuni Paesi del Nord Europa hanno iniziato a riconsiderare le strategie di digitalizzazione scolastica, sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato. Questa fase di riflessione evidenzia come, in un contesto di rapido sviluppo tecnologico, il vero coraggio possa risiedere nel saper riconoscere i limiti e fermarsi quando necessario, per valutare con attenzione le future direzioni del settore educativo.

Negli ultimi mesi, alcuni Paesi del Nord Europa hanno iniziato a rivedere in modo esplicito le politiche di forte digitalizzazione della scuola. Non si tratta di ripensamenti marginali o di aggiustamenti cosmetici, ma di scelte dichiarate che interrogano il cuore del progetto educativo. In Danimarca, il Ministero dell’Istruzione ha promosso una riduzione strutturale dell’uso dei dispositivi digitali soprattutto nei primi anni di scolarità, restituendo centralità a libri, quaderni, scrittura manuale e lettura continuativa. In Svezia, dopo anni di investimenti massicci su tablet e piattaforme, il governo ha riconosciuto la necessità di riequilibrare il rapporto tra apprendimento analogico e digitale, anche alla luce dei risultati non brillanti nelle competenze di lettura rilevate dalle indagini internazionali, un elemento assolutamente concorde alle impressioni dei docenti ma ora necessario in questa epoca di cieca fede nei dati. 🔗 Leggi su Panorama.it

