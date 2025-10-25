Mense scolastiche il 10° Rating di Foodinsider | il Nord innova il Sud rallenta Ma il biologico conquista anche le scuole

Il 10° Rating dei menù scolastici di Foodinsider, presentato il 23 ottobre alla Camera dei Deputati, evidenzia un’Italia a due velocità: accanto a mense capaci di innovare i menu secondo criteri nutrizionali e ambientali avanzati, persistono realtà ancora ancorate a modelli standard. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

Pescara: Mense scolastiche, il bilancio del Comune sugli iscritti - facebook.com Vai su Facebook

Mense scolastiche, il Comune di Pescara respinge le critiche - X Vai su X

Il nuovo report sulle mense scolastiche italiane ci dice che c’è ancora parecchio lavoro da fare - Sprechi e irregolarità sono ancora punti dolenti della ristorazione scolastica dello Stivale, ma si migliora sulla sostenibilità. Da dissapore.com

Mense scolastiche, più cibi biologici ma sprechi poco misurati: ecco le migliori in Italia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mense scolastiche, più cibi biologici ma sprechi poco misurati: ecco le migliori in Italia ... Lo riporta tg24.sky.it

Mense scolastiche, Italia a due velocità e sprechi non misurati - E 'un Italia a due velocità quella delle mense scolastiche nonostante la registrazione di un miglioramento: accanto a mense eccellenti capaci di innovare menu e pratiche, persistono realtà ferme su mo ... Come scrive ansa.it