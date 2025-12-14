Come gestire il fallimento la psicologa | Non è vero che volere è potere a volte bisogna fermarsi

Il fallimento è spesso visto come un ostacolo insormontabile, ma secondo la psicologa intervistata, fa parte del processo umano di crescita. La società ci spinge verso la perfezione e il successo, dimenticando che anche fermarsi e riconoscere i propri limiti sono passi fondamentali per il benessere. Ecco come gestire il fallimento in modo costruttivo.

La società ci vorrebbe tutti perfetti, tutti vincenti. Ma perdere e fallire fanno parte della natura umana come ha spiegato l'esperta a Fanpage.it. Fanpage.it

