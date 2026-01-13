Il Napoli si prepara a rinforzare il centrocampo con un possibile arrivo dal Bayern Monaco. La squadra azzurra sta monitorando attentamente il mercato, valutando eventuali opportunità di rinforzo e uscite future. Al momento, non ci sono trattative ufficiali, ma l’attenzione rimane alta per cogliere eventuali opportunità che possano rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

Il mercato avanza e il Napoli aspetta l’occasione giusta per intervenire. La dirigenza azzurra valuta eventuali uscite, ma per il momento non c’è nulla di davvero concreto. In entrata si guarda ad un rinforzo per il centrocampo e un nome che piace molto è quello di Leon Goretzka. La trattativa per arrivare al tedesco, però, non è per niente facile. Napoli su Goretzka, il Bayern resiste: trattativa complicata. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su YouTube, il Napoli sarebbe interessato al centrocampista del Bayern Monaco. Il 31enne ha un contratto in scadenza a giugno e diversi club hanno messo gli occhi su di lui. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Napoli pensa al grande colpo per il centrocampo: arriva dal Bayern Monaco

Leggi anche: Calciomercato Milan, Tare punta il colpo Kim: occasione d’oro dal Bayern Monaco per gennaio

Leggi anche: Dal Bayern Monaco al Napoli: Manna prova un colpaccio da sogno

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Inter-Napoli, Conte e Marotta sempre storie tese: il gioco delle parti; Quote Lookman Napoli: è il nigeriano il grande sogno di Conte; SKY - Joao Gomes è il grande obiettivo per l'estate, super colpo da 40 milioni; Trevisani non ha dubbi: Napoli più forte dell'anno scorso! Nessuno gioca così all'Olimpico contro la Lazio.

Amoruso: "Da una disgrazia tecnica è nato un grande colpo del Napoli" - L'ex calciatore di Napoli e Juventus, Nicola Amoruso, ha parlato dell'attualità della squadra azzurra, reduce dal pareggio in casa dell'Inter. msn.com