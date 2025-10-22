Calciomercato Milan Tare punta il colpo Kim | occasione d’oro dal Bayern Monaco per gennaio

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Milan si comincia a respirare aria di grandi manovre. Igli Tare, nuovo direttore sportivo rossonero, sta scrutando con attenzione i movimenti del calcio europeo e ha individuato una possibile occasione che potrebbe cambiare il volto del reparto difensivo: Kim Min-jae. Il difensore sudcoreano, protagonista assoluto dello Scudetto del Napoli 2023, non sta vivendo un’esperienza felice al Bayern Monaco. Dopo un avvio promettente, Kim è progressivamente scivolato indietro nelle gerarchie di Vincent Kompany, totalizzando appena 326 minuti in sei presenze stagionali. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Calciomercato Milan, Tare punta il colpo Kim: occasione d’oro dal Bayern Monaco per gennaio

Altre letture consigliate

?#Calciomercato #Milan: spunta un nome nuovo per l'attacco del futuro, i dettagli - X Vai su X

#Calciomercato #Milan, attaccante: si tenta il colpo? "Diavolo tra i più interessati a ..." #SempreMilan Vai su Facebook

Calciomercato Milan, non solo il difensore centrale: Tare pensa a rinforzare anche questa zona di campo - Calciomercato Milan, non solo il difensore centrale: Tare pensa a rinforzare anche questa zona di campo. Secondo milannews24.com

Calciomercato Milan, Tare e Allegri hanno le idee chiare: servono due rinforzi in quei ruoli per puntare allo Scudetto. I dettagli e la strategia rossonera - I rossoneri sono già al lavoro per rinforzare la rosa di Allegri Il calciomercato del Milan entra nel vivo, con la società rossonera ch ... Si legge su calcionews24.com

Calciomercato Milan, Tare punta al colpo da novanta: il ds rossonero fiuta l’affare a costo zero - Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, pensa in grande: il ds rossonero ha messo un top player nel mirino in vista del futuro. Si legge su spaziomilan.it