Il Napoli non avrà Conte in panchina nelle prossime partite | la decisione del Giudice Sportivo

Il Napoli dovrà affrontare le prossime due sfide contro Parma e Sassuolo senza la presenza di Antonio Conte in panchina. La decisione è stata presa dal Giudice Sportivo, che ha disposto l'assenza dell'allenatore per le partite in programma allo stadio Maradona. Questa assenza potrebbe influenzare la preparazione e la strategia della squadra nelle prossime uscite ufficiali.

Il Napoli non avrà Conte in panchina nelle prossime partite: la decisione del Giudice Sportivo - L'espulsione contro l'Inter non consentirà al tecnico azzurro di guidare i suoi ragazzi da bordo campo nei prossimi impegni in campionato ... napolitoday.it

Napoli in maglia azzurra contro l'Inter. Conte recupera due giocatori in panchina - Antonio Conte porta due giocatori in panchina rispetto alla gara contro il Verona. msn.com

Anguissa vicino al rientro: Conte ritrova equilibrio La notizia è di quelle che cambiano il quadro. André-Frank Zambo Anguissa è vicino al rientro e Antonio Conte intravede la fine dell’emergenza a centrocampo che ha segnato le ultime settimane del Napoli. “I - facebook.com facebook

#Napoli, quanti turni di squalifica rischia Conte dopo il rosso di Milano x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.