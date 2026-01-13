Il Napoli non avrà Conte in panchina nelle prossime partite | la decisione del Giudice Sportivo
Il Napoli dovrà affrontare le prossime due sfide contro Parma e Sassuolo senza la presenza di Antonio Conte in panchina. La decisione è stata presa dal Giudice Sportivo, che ha disposto l'assenza dell'allenatore per le partite in programma allo stadio Maradona. Questa assenza potrebbe influenzare la preparazione e la strategia della squadra nelle prossime uscite ufficiali.
