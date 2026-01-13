Napoli due giornate di squalifica per Conte | la decisione del giudice sportivo

Il giudice sportivo ha deciso due giornate di squalifica per Antonio Conte, a causa di comportamenti considerati troppo veementi durante la partita tra Inter e Napoli di domenica scorsa. La decisione riflette l’attenzione del regolamento verso atteggiamenti che possono influire sul corretto svolgimento del match. La sanzione evidenzia l’importanza di mantenere comportamenti rispettosi e controllati in ambito sportivo.

Troppa veemenza. Questa evidentemente la considerazione del giudice sportivo in relazione alla reazione che Antonio Conte ha avuto durante Inter-Napoli di domenica scorsa.

