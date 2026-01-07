Matteo Paggi in quintetto | il nuovo jazz italiano di scena al Milestone live club

Il Piacenza Jazz Club presenta Matteo Paggi in quintetto, un nuovo evento dedicato al jazz italiano. L’appuntamento è fissato per sabato 10 gennaio alle ore 21:30 al Milestone Live Club, in via E. Si tratta di un’occasione per ascoltare musica di qualità, in un contesto intimo e rispettoso delle tradizioni jazz. L’ingresso è aperto a tutti gli appassionati che desiderano scoprire nuove proposte artistiche nel panorama musicale nazionale.

Il Piacenza Jazz Club è lieto di annunciare per sabato 10 gennaio alle ore 21,30 un nuovo appuntamento di grande interesse artistico al Milestone Live Club (via E. Parmense, 27 - Piacenza) con Matteo Paggi in quintetto, con una formazione che rappresenta una delle espressioni più innovative e.

Giovedì 8 gennaio alle 20.15 riparte la stagione concertistica Circolo del Jazz Thelonious con Matteo Paggi discover-trieste.it/vivi/trieste-n… x.com

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE L’evento in programma martedì 6 gennaio 2026 alla Fabbrica delle Candele MASTERCLASS + CONCERTO – Come nasce, cresce e si sviluppa un’improvvisazione con Matteo Paggi è rinviato a data da destinarsi. Se - facebook.com facebook

