il quartetto pepper legacy inaugura il nuovo anno al milestone live club

Il 5 gennaio alle 21.30, il Milestone Live Club apre il nuovo anno con il concerto del quartetto Pepper Legacy. Fondato nel 2012 da Gaspare Pasini, il gruppo propone un repertorio dedicato alla musica di Art Pepper, figura di rilievo nel jazz internazionale. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare un progetto che rende omaggio alla grande tradizione jazzistica, in un contesto intimo e di qualità.

