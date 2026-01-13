Il Mattino | Juan Jesus e Spinazzola Quei colpi a costo zero che adesso valgono oro

Juan Jesus e Spinazzola sono esempi di acquisti a costo zero che si sono rivelati preziosi per il loro club. Questi trasferimenti, spesso sottovalutati all’inizio, hanno dimostrato di poter assumere un valore strategico importante nel tempo. La loro storia evidenzia come investimenti mirati e ben pensati possano contribuire al successo di una squadra, confermando l’importanza di scelte oculate nel mercato dei calciatori.

"> Una di quelle serate che sembrano scritte dal destino. Come racconta Il Mattino di Napoli, Inter-Napoli è stata la partita delle rivincite, con due protagonisti inattesi capaci di ribaltare giudizi e gerarchie: Juan Jesus e Leonardo Spinazzola. I meno celebrati, i più discussi, quelli su cui in molti avevano sollevato dubbi, si sono presi la scena con una prestazione da squadra campione d’Italia. Il simbolo della serata è stato il muro difensivo eretto da Juan Jesus. Secondo Il Mattino di Napoli, il difensore brasiliano ha vissuto un avvio di gara difficile, tra fischi e contestazioni, ma ha risposto con una prova di forza e concentrazione assoluta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Juan Jesus e Spinazzola. Quei colpi a costo zero che adesso valgono oro” Leggi anche: Juan Jesus e Spinazzola, quando il contratto in scadenza non è un problema Leggi anche: Juan Jesus è il campo che sovverte il rumore, l’erba che smentisce i media e gli influencer da tastiera Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Lazio-Napoli, probabili formazioni: Conte punta su Neres e Juan Jesus; Lazio-Napoli 0-2, finisce all'Olimpico: tre espulsi. La decidono Spinazzola e Rrahmani; Neres non ce la fa, salta Inter-Napoli: chi gioca titolare al posto del brasiliano; Inter-Napoli 2-2: McTominay tiene a galla gli azzurri, ma Chivu resta a +4. Sportmediaset – Milinkovic-Savic, svelate le condizioni del riscatto. Spinazzola-Juan Jesus, si va verso il rinnovo - Si va verso il rinnovo per Spinazzola e Juan Jesus". mondonapoli.it

MEDIASET - Accomando: "Napoli, Spinazzola e Juan Jesus verso il rinnovo, ecco i dettagli" - Orazio Accomando, giornalista Mediaset, scrive su X: "Intanto, Spinazzola e Juan Jesus, in scadenza a giugno, verso il rinnovo con gli azzurri. napolimagazine.com

Anguissa, Juan Jesus, Spinazzola e Politano “sfidano” baby calciatori - Una partita che Anguissa, Juan Jesus, Spinazzola e Politano non avrebbero mai saltato, quella con i giovanissimi allievi della scuola calcio Petrarca diretta da Rossano Vettosi. ilmattino.it

Il Mattino - facebook.com facebook

Questa mattina, S.E. Mons. Edgar Peña Parra, Sostituto per gli Affari Generali, ha ricevuto l’Ambasciatore dell’Uruguay, S.E. il Sig. Juan Raúl Ferreira Sienra, per la presentazione della copia delle Lettere Credenziali. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.