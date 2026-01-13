Il Mattino | Juan Jesus e Spinazzola Quei colpi a costo zero che adesso valgono oro

Juan Jesus e Spinazzola sono esempi di acquisti a costo zero che si sono rivelati preziosi per il loro club. Questi trasferimenti, spesso sottovalutati all’inizio, hanno dimostrato di poter assumere un valore strategico importante nel tempo. La loro storia evidenzia come investimenti mirati e ben pensati possano contribuire al successo di una squadra, confermando l’importanza di scelte oculate nel mercato dei calciatori.

"> Una di quelle serate che sembrano scritte dal destino. Come racconta Il Mattino di Napoli, Inter-Napoli è stata la partita delle rivincite, con due protagonisti inattesi capaci di ribaltare giudizi e gerarchie: Juan Jesus e Leonardo Spinazzola. I meno celebrati, i più discussi, quelli su cui in molti avevano sollevato dubbi, si sono presi la scena con una prestazione da squadra campione d’Italia. Il simbolo della serata è stato il muro difensivo eretto da Juan Jesus. Secondo Il Mattino di Napoli, il difensore brasiliano ha vissuto un avvio di gara difficile, tra fischi e contestazioni, ma ha risposto con una prova di forza e concentrazione assoluta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

