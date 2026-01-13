Ieri mattina, alla stazione di Senigallia, un'episodio ha coinvolto una donna che si trovava molto vicina ai binari. Intorno alle 9:30, un macchinista ha prontamente frenato per evitare un possibile incidente, ma non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. La vicenda rimane sotto inchiesta, mentre l’attenzione si concentra sulla sicurezza e sui comportamenti in prossimità delle linee ferroviarie.

Non è ancora chiaro se quanto accaduto ieri mattina alla stazione ferroviaria di Senigallia sia stato un gesto volontario o un incidente: erano circa le 9,30 quando agli occhi attenti di un macchinista non è sfuggita una donna che aveva oltrepassato la linea gialla arrivando a un soffio dai binari. L’uomo è riuscito a bloccare il treno che ha preso di striscio la 54enne senigalliese, affetta da depressione. Subito si è attivata la macchina dei soccorso: sul posto sono arrivati i sanitari e la polizia che ha ascoltato anche alcuni testimoni che al momento si trovavano alla stazione, per lo più nella zona nord dove si è verificato l’accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il macchinista frena: donna sfiorata dal treno

Leggi anche: Investito dal treno, l’incidente mortale alla stazione di Calenzano. Macchinista sotto shock

Leggi anche: Donna investita dal treno in corsa: viabilità in tilt

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il macchinista frena: donna sfiorata dal treno.

24enne tenta il suicidio buttandosi sotto la metro di Milano M2/ Macchinista frena in tempo e la evita - Tragedia solo sfiorata a Milano, lungo la linea metro M2: una ragazza di 24 anni ha tentato di buttarsi sotto il convoglio, ecco cosa è successo Si è sfiorata la tragedia ieri sera a Milano, sulla ... ilsussidiario.net

Il macchinista di un treno in transito ha attivato la frenata d'emergenza per la presenza di una persona sui binari che, dopo essere stata urtata dal convoglio, si è allontanata per cercare di far perdere le proprie tracce - facebook.com facebook