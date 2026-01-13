Il macchinista frena | donna sfiorata dal treno

Ieri mattina, alla stazione di Senigallia, un'episodio ha coinvolto una donna che si trovava molto vicina ai binari. Intorno alle 9:30, un macchinista ha prontamente frenato per evitare un possibile incidente, ma non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. La vicenda rimane sotto inchiesta, mentre l’attenzione si concentra sulla sicurezza e sui comportamenti in prossimità delle linee ferroviarie.

Non è ancora chiaro se quanto accaduto ieri mattina alla stazione ferroviaria di Senigallia sia stato un gesto volontario o un incidente: erano circa le 9,30 quando agli occhi attenti di un macchinista non è sfuggita una donna che aveva oltrepassato la linea gialla arrivando a un soffio dai binari. L’uomo è riuscito a bloccare il treno che ha preso di striscio la 54enne senigalliese, affetta da depressione. Subito si è attivata la macchina dei soccorso: sul posto sono arrivati i sanitari e la polizia che ha ascoltato anche alcuni testimoni che al momento si trovavano alla stazione, per lo più nella zona nord dove si è verificato l’accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

