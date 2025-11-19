Donna investita dal treno in corsa | viabilità in tilt

Disagi alla viabilità su rotaia oggi 19 novembre nell'alta padovana. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Ferroviaria una donna dall'apparente età di 80 anni, è stata investita da un treno sulla linea Bassano-Padova tra le stazioni di Cittadella e Camposampiero.

