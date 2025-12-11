Investito dal treno l’incidente mortale alla stazione di Calenzano Macchinista sotto shock

Un grave incidente si è verificato questa mattina alla stazione di Calenzano, dove una persona è stata investita da un treno intorno alle 12:30. L'episodio ha provocato la morte immediata dell’individuo e ha suscitato grande sgomento tra testimoni e autorità. Le dinamiche dell’incidente sono al momento oggetto di accertamenti.

Firenze, 11 dicembre 2025 – Una persona è morta investita da un treno all’altezza della stazione di Calenzano: è successo questa mattina intorno alle 12,30. Sul posto sono intervenuti la polizia ferroviaria e il 118. Ancora da precisare la dinamica, se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario ma tutto lascia pensare a un suicidio. La vittima è un uomo da identificare, operazione non semplice per le conseguenze del devastante impatto. La circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Viareggio tra Rifredi e Prato Centrale è stata inizialmente sospesa e poi ripresa con forti rallentamenti; ci sono treni cancellati e altri che hanno accumulato ritardi fino a 50 minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Investito dal treno, l’incidente mortale alla stazione di Calenzano. Macchinista sotto shock

UOMO INVESTITO ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI GENOVA. FERMO ANCHE L'INTERCITY PARTITO DA SALERNO Un uomo è morto investito da un treno nei pressi della stazione di Genova Quarto. Al momento non è chiaro se sia stato un gesto volon - facebook.com Vai su Facebook

Muore 60enne investito dal treno, tragedia a San Vincenzo - Tragedia questa mattina intorno alle 10 alla stazione di San Vincenzo, dove un uomo di circa 60 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno in transito lungo la linea Tirrenica. Segnala livornopress.it

Firenze, muore investito da un treno: ritardi fino a due ore per l'Alta Velocità - Rallentamenti fino a 120 minuti, limitazioni e cancellazioni di treni nel nodo di Firenze dopo che stamattina, intorno alle 11. Si legge su adnkronos.com