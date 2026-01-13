Il Gip | La moglie si prostituiva non c' è tentato femminicidio Colpita a forbiciate la donna si gettò da balcone a Imperia

Il giudice delle indagini preliminari di Imperia ha stabilito che l'aggressione di un uomo di 65 anni alla moglie, colpita con forbici, non configura tentato femminicidio ma tentato omicidio. La donna, colpita e ferita, si è poi lanciata dal balcone. La decisione si basa sulla ricostruzione dei fatti e sulle circostanze dell'episodio, che coinvolge questioni di violenza domestica e reati penali.

Per il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Imperia Massimiliano Botti, il fatto che un uomo di 65 anni di Imperia ha aggredito la moglie colpendola a forbiciate perché «aveva scoperto che si prostituiva», è sufficiente a derubricare il reato da tentato femminicidio a tentato omicidio. Lo scrive "La Stampa" in merito alla vicenda della 41enne di Imperia che lo scorso 8 gennaio per. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Gip: "La moglie si prostituiva, non c'è tentato femminicidio". Colpita a forbiciate, la donna si gettò da balcone a Imperia Leggi anche: Si lanciò dal balcone per sfuggire alle violenze del marito, il gip: “Lei si prostituiva, non è tentato femminicidio” Leggi anche: Imperia, cade dal balcone per sfuggire al marito. Il giudice: “Si prostituiva, non è femminicidio” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Si butta dal balcone per fuggire dal marito. Il giudice: si prostituiva, non è femminicidio. Il gip: 'la moglie si prostituiva, non c'è tentato femminicidio' - Per il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Imperia Massimiliano Botti, il fatto che un uomo di 65 anni di Imperia ha aggredito la moglie colpendola a forbiciate perché "aveva scoperto ... ansa.it

“La moglie si prostituiva, non c’è tentato femminicidio”. Per il Gip è “solo” tentato omicidio - Per il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Imperia, il fatto che un uomo di 65 anni abbia aggredito la moglie colpendola a for ... blitzquotidiano.it

Si getta dal balcone per scappare dal marito che vuole ucciderla. Il giudice: “Si prostituiva, non è femminicidio” - Un uomo di 65 anni è finito in carcere per aver cercato di uccidere la moglie dopo aver scoperto che quest'ultima si prostituiva ... fanpage.it

Per il gip del tribunale di Imperia, il fatto che un uomo di 65 anni di Imperia ha aggredito la moglie colpendola a forbiciate perché "aveva scoperto che si prostituiva", è sufficiente a derubricare il reato da tentato femminicidio a tentato omicidio. "L'indagato ha rif - facebook.com facebook

Per il gip del tribunale di Imperia, il fatto che un uomo di 65 anni di Imperia ha aggredito la moglie colpendola a forbiciate perché "aveva scoperto che si prostituiva", è sufficiente a derubricare il reato da tentato femminicidio a tentato omicidio. #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.