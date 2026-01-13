Si lanciò dal balcone per sfuggire alle violenze del marito il gip | Lei si prostituiva non è tentato femminicidio

Un dato di cronaca recente riguarda un episodio avvenuto a Ventimiglia, dove un uomo di 65 anni ha ferito la moglie con delle forbici. La donna, che ha tentato di scappare dal marito violento, si è gettata dal balcone per sfuggire alle aggressioni. Il giudice per le indagini preliminari ha escluso il tentato femminicidio, ritenendo che l’uomo non abbia agito con tale intento. Il 65enne rimane in carcere.

Rimane in carcere il 65enne che l’8 gennaio scorso a Ventimiglia ha ferito al viso e alle mani con delle forbici la moglie 44enne. La donna, per sfuggire all’aggressione, ha cercato anche di calarsi dal balcone cadendo giù dal terrazzo. Ma il reato contestato non è più quello di tentato femminicidio. Per il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Imperia Massimiliano Botti, il fatto che l’uomo abbia aggredito la moglie colpendola a forbiciate perché “aveva scoperto che si prostituiva “, è sufficiente a derubricare il reato a tentato omicidio. “L’indagato ha riferito agli operatori della polizia giudiziaria di aver aggredito la moglie poiché aveva scoperto che quest’ultima si prostituiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Si lanciò dal balcone per sfuggire alle violenze del marito, il gip: “Lei si prostituiva, non è tentato femminicidio” Leggi anche: La moglie precipita dal balcone per sfuggire al marito violento. Il giudice: “Si prostituiva, non è femminicidio” Leggi anche: Donna si lancia dal balcone per sfuggire alle violenze del marito: è gravissima Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Donna si lancia dal balcone per sfuggire alle violenze del marito: è gravissima - Momenti di grande tensione questa mattina a Ventimiglia, dove una donna di 44 anni si è gettata dal balcone al primo piano della sua abitazione per sfuggire alle aggressioni del marito. msn.com

Ventimiglia, ferisce la moglie con le forbici e lei si lancia dal balcone - facebook.com facebook

Donna di 44 anni si lancia dal balcone per sfuggire alle coltellate del marito: grave in ospedale x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.