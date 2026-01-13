Il figlio di Maduro chiede a Tacopina di difendere il padre | l' ex presidente Spal rifiuta

Joe Tacopina, noto avvocato e proprietario della Spal, ha rifiutato l’incarico di difendere Nicolàs Maduro, ex presidente del Venezuela, su richiesta del figlio del leader sudamericano. Dopo aver rappresentato figure come Donald Trump, Tacopina ha scelto di non impegnarsi nel caso, mantenendo una posizione di neutralità. La notizia evidenzia come anche professionisti di alto livello preferiscano evitare coinvolgimenti in questioni politiche e giudiziarie complesse.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.