Il figlio di Maduro chiede a Tacopina di difendere il padre | l' ex presidente Spal rifiuta
Joe Tacopina, noto avvocato e proprietario della Spal, ha rifiutato l’incarico di difendere Nicolàs Maduro, ex presidente del Venezuela, su richiesta del figlio del leader sudamericano. Dopo aver rappresentato figure come Donald Trump, Tacopina ha scelto di non impegnarsi nel caso, mantenendo una posizione di neutralità. La notizia evidenzia come anche professionisti di alto livello preferiscano evitare coinvolgimenti in questioni politiche e giudiziarie complesse.
Da Trump a Maduro? No grazie. Secondo quanto trapela, infatti, Joe Tacopina – già legale del presidente degli Stati Uniti d’America, nonché proprietario e numero uno della Spal pre-fallimento – ha declinato l’offerta di difendere l’ormai ex presidente del Venezuela Nicolàs Maduro, arrestato dalle. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Il figlio di Maduro, sui social, ha fatto sapere che il padre sta bene. Il governo degli Usa ha invitato i suoi cittadini a non viaggiare o lasciare immediatamente il Venezuela. La presidente ad interim Delcy Rodriguez: "Aggressione del 3 gennaio macchia nelle x.com
Venezuela, figlio Maduro a manifestanti Roma: "Lo riporteremo indietro" - facebook.com facebook
