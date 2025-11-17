Muore e lascia 44 mila euro sul conto il figlio chiede la sua quota di eredità ma la banca si rifiuta e viene condannata

La madre era morta e, fra le altre cose, aveva lasciato quasi 43 mila euro su un conto corrente. Lui, uno dei sette figli della donna e dunque suo erede, aveva chiesto di poter avere la sua parte dei soldi, ma si era visto respingere la richiesta da parte della banca. Un comportamento del tutto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

