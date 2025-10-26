L'arbitro Mariani e l'assistente Bindoni puniti dall'AIA per il pasticcio sul rigore in Napoli-Inter

I vertici dell'AIA bocciamo il rigore concesso al Napoli contro l’Inter nel big match dello stadio Maradona: l'arbitro Mariani e l’assistente Bindoni entrambi rischiano un turno di stop. 🔗 Leggi su Fanpage.it

$NapoliInter, ecco perché il Var non poteva richiamare l’arbitro Mariani all’OFR Il regolamento parla chiaro, se volessimo usare la regola del “buon senso” allora andrebbe rimesso in discussione anche il rigore fischiato a Buongiorno napolinetwork.com/e - X Vai su X

Contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo dubbio come quello che fece infuriare Conte lo scorso anni fra Anguissa e Dumfries Pinna Sul Corsport: "A rendere tutto quasi incredibile c’è che l’arbitro, oggi come allora, è lo stesso, Mariani". https://www.ilnapolista.it/2025/10 - facebook.com Vai su Facebook

Mkhitaryan-Di Lorenzo, per i vertici arbitrali non è rigore: un po' di panchina per Mariani e Bindoni - Nella sfida del Maradona l’arbitro ha sbagliato, l’assistente di più: questa la conclusione dell'Aia. Da msn.com

Mkhitaryan-Di Lorenzo, per i vertici arbitrali non è rigore: Mariani e Bindoni verso lo stop - Maurizio Mariani e il suo assistente Daniele Bindoni rischiano seriamente di essere fermati dopo il rigore discutibile assegnato al Napoli al 29' per il contatto fra Mkhitaryan e Di Lorenzo. Lo riporta msn.com

Per i vertici dell’Aia Mariani ha sbagliato e l’assistente di più - Secondo Gazzetta, l'arbitro Mariani e l'assistente Bindoni avrebbero sbagliato gravemente in occasione del rigore assegnato al Napoli. Lo riporta ilnapolista.it