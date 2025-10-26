L'arbitro Mariani e l'assistente Bindoni puniti dall'AIA per il pasticcio sul rigore in Napoli-Inter

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vertici dell'AIA bocciamo il rigore concesso al Napoli contro l’Inter nel big match dello stadio Maradona: l'arbitro Mariani e l’assistente Bindoni entrambi rischiano un turno di stop. 🔗 Leggi su Fanpage.it

arbitro mariani assistente bindoniMkhitaryan-Di Lorenzo, per i vertici arbitrali non è rigore: un po' di panchina per Mariani e Bindoni - Nella sfida del Maradona l’arbitro ha sbagliato, l’assistente di più: questa la conclusione dell'Aia. Da msn.com

