Il destino degli ayatollah | Trattano per sopravvivere Ritorno di Pahlavi difficile

Il futuro degli ayatollah in Iran appare incerto, tra trattative per la sopravvivenza e sfide interne. Il possibile ritorno di Pahlavi rappresenta un elemento di instabilità, mentre la società iraniana, complessa e diversificata, continua a fronteggiare le proteste, influenzate anche da un contesto internazionale in evoluzione. Marta Ottaviani analizza le dinamiche di un Paese in bilico tra tradizione e cambiamento.

di Marta Ottaviani ROMA con una struttura governativa complessa e una società composita, dove le proteste risentono anche del mutato quadro internazionale. Lorenzo Trombetta, senior analyst per il Medio Oriente di Ansa e Limes, spiega cosa distingue questa fase dalle precedenti ondate di proteste e quali scenari si aprono per l'Iran nel medio periodo. Trombetta, in queste ore sembra esserci un tentativo di mediazione tra Iran e Stati Uniti. Su cosa si sta trattando? "Il nodo è la posizione dell'Iran in Medio Oriente. Dopo il 7 ottobre Teheran ha subito una serie di colpi: il ridimensionamento del proprio spazio nel Mediterraneo orientale, l'indebolimento delle milizie irachene, la perdita del corridoio siriano e l'indebolimento di Hezbollah.

