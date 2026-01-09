Reza Pahlavi è al centro della ridefinizione degli equilibri di potere in Iran

Reza Pahlavi emerge come figura chiave nella ridefinizione degli equilibri di potere in Iran. Le recenti proteste nel paese segnano un cambiamento rispetto alle mobilitazioni passate, evidenziando una nuova fase di contestazione e dinamiche sociali. Questo contesto apre scenari diversi nel panorama politico iraniano, con implicazioni che meritano attenzione e analisi approfondita.

Le recenti proteste in Iran presentano una differenza qualitativa significativa rispetto alle ondate di mobilitazione degli anni passati. Se nelle fasi precedenti a dominare era soprattutto la «negazione complessiva del sistema», oggi, accanto alla dimensione puramente oppositiva, emergono segnali chiari della formazione di una dimensione propositiva. In altre parole, la comparsa esplicita di slogan filopahlaviani come formulazione di un'alternativa politica è diventata visibilmente presente. Ignorare questa tendenza, solo perché non coincide con gusti o preferenze politiche personali, può condurre a una lettura distorta della realtà iraniana e trasformarsi in un ostacolo mentale alla comprensione dei possibili percorsi futuri.

Reza Pahlavi: 'Con me un Iran in pace con Israele' - "La pace non è un sogno lontano", ma potrà diventare "realtà" solo se la Repubblica islamica verrà rovesciata. ansa.it

Reza Pahlavi, 'pronto a guidare Iran verso libertà e pace' - Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo Scià iraniano Mohammad Reza Pahlavi, rovesciato nella rivoluzione del 1979, ha rivolto un messaggio ad Israele e ai Paesi arabi affermando di essere pronto a guidare ... ansa.it

ULTIM'ORA: Il principe The Official Site of Reza Pahlavi sarà a Mar-a-Lago martedì 13 gennaio, dovrebbe incontrare #Netanyahu e #Trump. L'ora degli #ayatollah sta per scoccare. La Repubblica islamica è all'ultima fermata, sta arrivando al capolinea, mentre - facebook.com facebook

Le proteste in Iran proseguono da dicembre a causa dell'acuirsi della crisi economica. Il pincide ereditario in esilio Reza Pahlavi ha convocato manifestazioni per giovedì e venderdì x.com

