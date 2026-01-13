Il deserto dei Tartari di Lorenzo Musetti racconta di sfide e resistenze, come quella di Jaime Munar a Hong Kong nel 2025. In un momento cruciale del secondo set, Munar riesce a salvare due palle break sul 5-5, dimostrando determinazione e sangue freddo. Un episodio che evidenzia come, nel tennis come nella vita, la tenacia possa fare la differenza nei momenti più difficili.

È uno dei primi giorni del 2025, siamo a Hong Kong e Jaime Munar riesce a difendere due palle break sul 5-5 del secondo set. Lorenzo Musetti avrebbe servito per il match dopo aver vinto in maniera brillante il primo per 6-2. Jaime Munar non è un tennista bellissimo da vedere quando scende in campo. È un po’ ruvido, nel volto, si muove in modo goffo; però in campo sa fare tante cose e le sa fare sempre bene dal punto di vista tecnico. Avversario ostico sulla terra rossa, riesce ad adattare il suo gioco anche sui campi veloci e persino sull’erba. In sostanza, contro Munar non puoi mai rilassarti. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il deserto dei Tartari di Lorenzo Musetti

Leggi anche: Lorenzo Musetti giocherà due finali in un giorno a Hong Kong! C’è anche il doppio con Lorenzo Sonego: orari e tv

Leggi anche: Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Lorenzo Sonego, Parigi Masters 29-10-2025

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“Il tempo è fuggito tanto velocemente che l’animo non è riuscito a invecchiare”. Dino Buzzati “Il deserto dei tartari” #VoceEDelizia @PaolaToogoodxme #Arte F Goya La verità salvata dal tempo Contessa di Chinchon Colloquio galante. Grazie di cuore Grand x.com

Dino Buzzati "Il Deserto dei Tartari" - facebook.com facebook