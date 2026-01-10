Lorenzo Musetti giocherà due finali in un giorno a Hong Kong! C’è anche il doppio con Lorenzo Sonego | orari e tv

Lorenzo Musetti si prepara a disputare due finali in un’unica giornata all’ATP 250 di Hong Kong, affrontando sia la sfida in singolare che quella di doppio insieme a Lorenzo Sonego. Un appuntamento speciale che testimonia l’intenso impegno del tennista italiano nel torneo. Di seguito gli orari e le modalità di visione in TV, per seguire da vicino questo doppio impegno.

Due finali in un giorno. Alle volte capita anche questo nel tennis, e stavolta tocca a Lorenzo Musetti, impegnato prima nella finale di singolare e poi, con Lorenzo Sonego, in quella di doppio all’ATP 250 di Hong Kong. Il toscano comincia benissimo il suo 2026, entrando anche nella top 5 del ranking mondiale di singolare, e si può senz’altro godere una giornata di alto livello prima degli Australian Open e dell’avvicinamento verso quello che sarà uno Slam tutto da vivere. E a ragione, visto che sarà come mai tra i protagonisti più attesi a Melbourne Park. Intanto c’è da sperare in un positivo completamento di questi ultimi giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it

