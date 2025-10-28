Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Lorenzo Sonego Parigi Masters 29-10-2025

Infobetting.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c”è il campo centrale per questo derby italiano tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego in terra di Francia, bensì il campo numero 1 con inizio previsto delle ostilità non prima delle 15:30 anche se è probabile che si vada oltre. Il carrarino è stato visto in buona forma la scorsa settimana, raggiungendo le semifinali . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

pronostico e quote lorenzo musetti 8211 lorenzo sonego parigi masters 29 10 2025

© Infobetting.com - Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Lorenzo Sonego, Parigi Masters 29-10-2025

Altre letture consigliate

pronostico quote lorenzo musettiPronostico Musetti-Sonego 29 ottobre 2025 - Analisi, quote, guida tv, statistiche e scommesse 2° turno ATP Master 1000 Parigi. Secondo betitaliaweb.it

pronostico quote lorenzo musettiPronostico Musetti-Sonego 29 Ottobre: Secondo Turno ATP Parigi 2025 - Si scende in campo, Mercoledì 29 Ottobre, per giocare il secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Parigi 2025: pronostico Musetti- Da bottadiculo.it

pronostico quote lorenzo musettiPronostico Lorenzo Musetti-Alexander Zverev: le scommesse sulla semifinale del ATP Vienna del 25-10-2025 - Analisi, quote, guida tv e scommesse sulla semifinale Tennis ATP VIENNA. Come scrive betitaliaweb.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Quote Lorenzo Musetti